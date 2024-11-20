- "Спартак" был и всегда будет народной командой, а его наследие — болельщики, которые поддерживают команду. Никто не испортил "Спартак" и спартаковский дух, - цитирует Глушакова "РБ Спорт".
Глушаков был футболистом "Спартака" с 2013 по 2019 год и выигрывал с клубом чемпионат России и Суперкубок страны. На данный момент у Глушакова действующее соглашение с "Химками", однако полузащитник не выступает за подмосковную команду.
"Спартак" в 15-ти турах набрал 28 баллов и располагается на пятой строчке в таблице. Следующим соперником красно-белых станет "Локомотив", матч 16-го тура пройдет 23 ноября на арене "Спартака".
Глушаков: "Спартак" был и всегда будет народной командой
Бывший капитан столичного "Спартака" Денис Глушаков высказался о нынешнем статусе красно-белых.
Фото: Официальный сайт РПЛ