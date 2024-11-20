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Дюков - о невызове Дзюбы в сборную России: я не просил ни за одного игрока. Не хочу влиять на определение этого списка

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Президент РФС Александр Дюков сообщил, что не просил тренерский штаб сборной вызвать на сбор форварда Артема Дзюбу, чтобы он побил рекорд по голам за национальную команду.
Фото: ФК "Акрон"
Напомним, сборная России 19 ноября в Волгограде с крупным счетом обыграла команду Сирии (4:0). По ходу первого тайма болельщики на трибуне вывесили баннер с призывов вызвать в сборную Дзюбу.

- Намекнуть Карпину о вызове Дзюбы? Это неправильно, я не буду это делать. Я не просил ни за одного игрока, что касается вызова в сборную. Не хочу влиять на определение этого списка, - передает слова Дюкова "Матч ТВ".

Дзюба имеет в своем активе 55 матчей за сборную России и 30 забитых голов. В последний раз форвард вызывался в национальную команду в 2021 году при Станиславе Черчесове. Футболист делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России с Александром Кержаковым.

36-летний Дзюба в этом сезоне выступает за "Акрон" из Тольятти. На его счету два забитых мяча и три голевые передачи в семи матчах РПЛ.

Сборная России
Артем Дзюба
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