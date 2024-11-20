Напомним, сборная России 19 ноября в Волгограде с крупным счетом обыграла команду Сирии (4:0). По ходу первого тайма болельщики на трибуне вывесили баннер с призывов вызвать в сборную Дзюбу.
- Намекнуть Карпину о вызове Дзюбы? Это неправильно, я не буду это делать. Я не просил ни за одного игрока, что касается вызова в сборную. Не хочу влиять на определение этого списка, - передает слова Дюкова "Матч ТВ".
Дзюба имеет в своем активе 55 матчей за сборную России и 30 забитых голов. В последний раз форвард вызывался в национальную команду в 2021 году при Станиславе Черчесове. Футболист делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России с Александром Кержаковым.
36-летний Дзюба в этом сезоне выступает за "Акрон" из Тольятти. На его счету два забитых мяча и три голевые передачи в семи матчах РПЛ.
Дюков - о невызове Дзюбы в сборную России: я не просил ни за одного игрока. Не хочу влиять на определение этого списка
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что не просил тренерский штаб сборной вызвать на сбор форварда Артема Дзюбу, чтобы он побил рекорд по голам за национальную команду.
Фото: ФК "Акрон"