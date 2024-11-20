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Бубнов - о матче России и Сирии: Батракова видно не было, у Пиняева КПД ноль, Максименко чуть не замёрз

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Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступление игроков сборной России в товарищеском матче с командой Сирии.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Самым активным был Осипенко: больше всех мячом владел, подключался к атакам. Солдатенков, такое впечатление, что вообще мяча не касался. Просто бегал и всё. Батракова вообще видно не было, запомнился только ударами в небеса. Фомин голевую передачу случайно отдал. Пиняев остро играл, но КПД у него ноль. Максименко вообще на поле мог не выходить, чуть не замёрз", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Товарищеский матч между сборными России и Сирии прошёл 19 ноября в Волгограде. Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 4:0. В составе россиян голы забили Максим Осипенко (на 33-й и на 81-й мин.), Илья Самошников (на 53-й мин.), Алексей Миранчук (на 66-й мин.).

Данная победа, одержанная всухую, для сборной России стала шестой подряд. Общий счёт этих встреч составил 34:0. Российская команда во второй раз в своей истории завершила календарный год с одними победами в проведенных матчах. Напомним, что с февраля 2022 года сборная России в связи с отстранением от участия в международных турнирах ФИФА и УЕФА проводит только товарищеские матчи.

Сборная России
Алексей Батраков
Александр Максименко
Сергей Пиняев
Максим Осипенко
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