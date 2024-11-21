Центральный защитник "Зенита" Родригао и правый вингер Артур не покинут команду зимой. Как сообщает Metaratings, сине-бело-голубые не планируют расставаться с бразильскими легионерами в ближайшее трансферное окно. Ранее информацию о скором уходе из "Зенита" Родригао и Артура опроверг председатель правления клуба Александр Медведев.
Защитник Родригао перебрался в "Зенит" из "Сочи" летом 2022-го года. В текущем розыгрыше РПЛ бразилец провел 1 матч, пропустив большую часть игр из-за травмы. Правый вингер Артур перешел в "Зенит" из "Палмейраса" в январе текущего года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 15 миллионов евро. На счету Артура 1+2 по системе гол+пас в 9-ти матчах РПЛ.
Metaratings: "Зенит" не будет продавать Артура и Родригао в зимнее трансферное окно
Бразильцы Родригао и Артур не покинут "Зенит" в ближайшее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Зенита"