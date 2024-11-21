"Когда-то давно думал, что идеально было бы завершить в "Локомотиве", в команде вместе с Антоном [Миранчуком], Димой Бариновым, ребятами, с которыми давно играл. Сейчас пока не думал об этом. Могу наверняка сказать, что хотел бы завершить карьеру в России. Называть клуб не буду, как сложится", - заявил Миранчук.
Алексей Миранчук является воспитанником "Локомотива". Осенью 2020-го года он перешел из московского клуба в итальянскую "Аталанту" за 15 миллионов евро. В составе клуба из Бергамо российский полузащитник стал победителем Лиги Европы в сезоне 2023/24. Летом текущего года Миранчук перебрался из "Аталанты" в "Атланту Юнайтед", выступающую в американской МЛС.
В первых 13-ти матчах в США Миранчук оформил 3+4 по системе гол+пас. Контракт Миранчука с его нынешним клубом рассчитан до конца 2027-го года. Опция продления - 1 год.
Источник: Metaratings
Алексей Миранчук: хотел бы завершить карьеру в России. Называть клуб не буду
Полузащитник американской "Атланты" Алексей Миранчук заявил о желании завершить карьеру на родине.
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