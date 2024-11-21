Александр Глеб объяснил, почему "Спартаку" тяжело бороться за тройку в РПЛ

"Думаю, дело в том, что уровень других команд растет. Конечно, "Спартаку" тяжело конкурировать с "Зенитом". РПЛ – очень конкурентоспособная лига, уровень мастерства футболистов в России очень высок. Так что "Спартаку" тяжело бороться за тройку из-за конкуренции в РПЛ", - приводит слова Глеба Metaratings.
По итогам первого круга чемпионата России сезона-2024/25 московский "Спартак" под руководством сербского специалиста Деяна Станковича, набрав за 15 матчей 28 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. Отставание от "Локомотива", который на данный момент располагается на третьей строчке, составляет 6 очков.
Именно с "железнодорожниками" красно-белые встретятся 23 ноября на своём стадионе в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.