"Мы знали, когда приходили в "Зенит", что команда становилась чемпионом очень давно. И город, и болельщики — все очень сильно ждали, чтобы в 2007 году мы стали чемпионами, и мы планомерно к этому шли. Нам все время напоминали, что 23 года назад мы становились чемпионами, нельзя упустить этот шанс, потому что люди ждут. Мы хотели доставить им праздник, радость, что и получилось", - приводит слова Зырянова официальный сайт ФК "Зенит".
21 ноября 1984 года футбольный клуб "Зенит" впервые в своей истории выиграл чемпионат страны. В дальнейшем, сине-бело-голубые еще десять раз выигрывали национальное первенство: в 2007 г., в 2010 г., в 2011/12, в 2014/15, в 2018/19, в 2019/20, в 2020/21, в 2021/22, в 2022/23, в 2023/24.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги "Зенит" после первого круга с 36-ю очками занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет одно очко. В следующем туре петербуржцы 23 ноября на выезде сыграют против "Оренбурга". Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.
Зырянов: все очень сильно ждали, чтобы в 2007 году "Зенит" стал чемпионом
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Константин Зырянов рассказал, что значит для него чемпионство сине-бело-голубых 1984 года.
Фото: ФК "Зенит"