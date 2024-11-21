"Тедеско привел Томас Цорн. И когда я пришел, мне начали говорить, что надо его убрать. Кто конкретно говорил? Сам Федун? Нет. Тот, кто тогда всем руководил. Зарема Салихова? Называть имена будет некорректно. Факт в том, что мне прямо сказали, что Доменико надо убрать, так как это человек Томаса. А я подумал: какая разница? В итоге Тедеско оказался неплохим тренером. Претензий по работе у меня не было", - приводит слова Газизова "Матч ТВ".
Доменико Тедеско с октября 2019 года до июня 2021 года занимал пост главного тренера московского "Спартака". Под руководством немецкого специалиста красно-белые в сезоне-2019/20 заняли 7-е место в чемпионате России и дошли до полуфинала Кубка России. В следующем сезоне "Спартак" завоевал серебряные медали чемпионата России, а в Кубке России остановился на стадии 1/8 финала. В настоящее время Тедеско возглавляет сборную Бельгии.
Шамиль Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. В настоящее время он занимает аналогичную должность в махачкалинском "Динамо".
Газизов: когда я пришел в "Спартак", мне сказали, что Тедеско надо убрать
Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, что в 2020 году от него требовали увольнения тогдашнего главного тренера Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"