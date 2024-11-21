"Какое-то присутствие государства будет. Но стараемся работать над тем, чтобы снизить присутствие бюджетных денег… Если брать сейчас по цифрам — это около 40%. Вот надо, чтобы на следующий год было 30-20%. И эту динамику нужно сохранять", - приводит слова Газизова "Матч ТВ".
В текущем сезоне махачкалинское "Динамо" впервые принимает участие в высшем футбольном первенстве страны. В первом круге команда под руководством Хасанби Биджиев набрала 15 очков и на данный момент занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре дагестанскому клубу предстоит встреча против "Пари НН", который также в своём активе имеет 15 очков. Матч пройдёт 24 ноября в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.
В "Динамо" Махачкала заявили о желании снизить в 2025 году долю бюджетного финансирования на 10-20%
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал подробности о бюджете футбольного клуба.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала