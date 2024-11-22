- Если будет хорошее продолжение из Италии, Франции, Англии или Германии, то ему надо сразу бежать, садиться на самолёт и лететь туда. Но я думаю, что сейчас особых предложений может и не быть. В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, на мой взгляд, мало кто сильно следит за нашими футболистами, - цитирует Канчельскиса "Советский спорт".
19-летний Батраков в текущем сезоне принял участие в 19-ти матчах столичной команды, записал на свой 11 голов и восемь голевых передач. Футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России с 10-ю забитыми мячами.
Трудовой договор Батракова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2027 года. Ранее в СМИ сообщалось, что клуб в скором времени продлит контракт с футболистом на улучшенных условиях. Трансферная стоимость Батракова оценивается в пять миллионов евро.
"Локомотив" в этом сезоне набрал 34 очка и идет на третьей строчке в таблице. В следующем туре "железнодорожники" встретятся со "Спартаком", матч пройдет в субботу в рамках 16-го тура РПЛ.
Канчельскис предложил Батракову "сразу бежать в самолет", если появится предложение из Европы
Андрей Канчельскис, в прошлом выступавший за сборную России и "Манчестер Юнайтед", считает, что полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову нужно соглашаться на предложение от европейского клуба, если оно появится.
Фото: Официальный сайт РПЛ