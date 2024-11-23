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Каряка: на Осинькине очень серьёзная ответственность

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Экс-игрок "Крыльев Советов" Андрей Каряка высказался о наставнике самарской команды Игоре Осинькине.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- На Осинькине очень серьезная ответственность. В футбол играют для болельщиков, а они Осинькина поддержали. Поэтому посмотрим, как все сложится в "Крыльях". Время покажет, - передает слова Каряки Legalbet.

Осинькин работает в "Крыльях Советов" с 2020 года. В этом сезоне самарский коллектив в 15-ти турах набрал 12 очков и идет на 12-й строчке в таблице РПЛ. Последний раз самарцы побеждали 13 сентября - тогда "Крылья Советов" в гостях обыграли "Рубин" со счетом 2:0.

Следующим соперником "Крыльев Советов" в чемпионате России станет "Ахмат", матч пройдет в Самаре завтра, 24 ноября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по столичному времени.

Игорь Осинькин
Крылья Советов
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