"Рад, что мне посчастливилось играть против хороших сборных: Бразилия, Аргентина, Испания, Бельгия. Сейчас хотел бы сыграть против Италии", - цитирует Миранчука Sport24.
Во время ноябрьской международной паузы сборная России одержала победу над национальной командой Брунея со счетом 11:0, эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Также команда Валерия Карпина провела товарищеский матч с Сирией, который закончился со счетом 4:0 в пользу сборной России.
Сообщалось, что в 2025 году национальная команда России может сыграть с Камеруном, Нигерией и Сенегалом. Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.
Полузащитник Алексей Миранчук рассказал, против какой сборной хотел бы сыграть
Полузащитник сборной России и "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук рассказал, с какой национальной командой хочет сыграть.
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"