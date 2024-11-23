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Полузащитник Алексей Миранчук рассказал, против какой сборной хотел бы сыграть

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Полузащитник сборной России и "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук рассказал, с какой национальной командой хочет сыграть.
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"
"Рад, что мне посчастливилось играть против хороших сборных: Бразилия, Аргентина, Испания, Бельгия. Сейчас хотел бы сыграть против Италии", - цитирует Миранчука Sport24.

Во время ноябрьской международной паузы сборная России одержала победу над национальной командой Брунея со счетом 11:0, эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Также команда Валерия Карпина провела товарищеский матч с Сирией, который закончился со счетом 4:0 в пользу сборной России.

Сообщалось, что в 2025 году национальная команда России может сыграть с Камеруном, Нигерией и Сенегалом. Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.

Сборная России
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