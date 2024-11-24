"Я не могу залезть в голову Николичу. Но в таких матчах не до экспериментов, тем более ты ведёшь со счётом 1:0, а потом допускаешь грубые результативные ошибки. В моменте со вторым голом Дивеев срезал и чуть не забил в свои. Лучше не экспериментировать, ведь ты работаешь в солидной команде и за результат нужно отвечать", - цитирует Колыванова "Чемпионат".
Вчера, 23-го ноября, московский ЦСКА на своем поле уступил "Ростову" в 16-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2, забитыми мячами отметились Келлвен и Голенков (дубль). После 16-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 набранных очков. Ростовчане занимают 8-е место с 20-ю очками в своем активе.
В 17-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет на своем поле с казанским "Рубином", который занимает 7-ую строчку. Команда Валерия Карпина примет на своем поле "Пари НН", который располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Колыванов - о Николиче: лучше не экспериментировать, ведь ты работаешь в солидной команде и за результат нужно отвечать
Российский тренер Игорь Колыванов высказался о работе Марко Николича в московском ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА