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Булыкин: после зимней паузы увидим настоящий "Спартак" Станковича

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Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Думаю, после зимней паузы увидим настоящий "Спартак" Станковича. За это время он еще лучше узнает своих игроков, плюс будут новички, и уже тогда можно будет оценить его работу. Сейчас это делать рановато. По игре красно-белые сейчас точно одни из лучших в РПЛ", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".

Вчера, 23-го ноября, московский "Спартак" на своем поле одержал победу над "Локомотивом" в 16-м туре чемпионата России со счетом 5:2, забитыми мячами отметились Угальде (покер), Барко, Ньямси и Пиняев.

После 16-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31-м набранным очком. В следующем туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с "Краснодаром", который занимает второе место.

Напомним, что Деян Станкович возглавил красно-белых этим летом, ранее сербский специалист работал в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".

Спартак
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