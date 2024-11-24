"Думаю, после зимней паузы увидим настоящий "Спартак" Станковича. За это время он еще лучше узнает своих игроков, плюс будут новички, и уже тогда можно будет оценить его работу. Сейчас это делать рановато. По игре красно-белые сейчас точно одни из лучших в РПЛ", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Вчера, 23-го ноября, московский "Спартак" на своем поле одержал победу над "Локомотивом" в 16-м туре чемпионата России со счетом 5:2, забитыми мячами отметились Угальде (покер), Барко, Ньямси и Пиняев.
После 16-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31-м набранным очком. В следующем туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с "Краснодаром", который занимает второе место.
Напомним, что Деян Станкович возглавил красно-белых этим летом, ранее сербский специалист работал в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".
Булыкин: после зимней паузы увидим настоящий "Спартак" Станковича
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"