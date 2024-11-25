"Локомотив" подошёл в каком-то разобранном состоянии к этому матчу. Позволил сопернику очень многое, чем "Спартак" хорошо воспользовался. Глупая ошибка Лантратова выбила из колеи команду. Когда играются подобные московские дерби, так ошибаться нельзя. "Спартак" может ввязаться в борьбу за призовую тройку после данной победы", - приводит слова Хомухи "Советский спорт".
Московские команды "Спартак" и "Локомотив" встретились друг с другом 23 ноября в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась победой красно-белых с разгромных счётом 5:2.
Благодаря этой победе "Спартак" набрал 31 очко и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. У "Локомотива" в активе осталось 34 очка, которые позволяют "железнодорожникам" в настоящее время располагаться на третьей строчке.
В следующем туре команда Деяна Станковича 1 декабря на выезде сыграет против футбольного клуба "Краснодар", который сейчас идёт вторым в РПЛ. В этот же день "Локомотив" под руководством Михаила Галактионова на своём поле примет подмосковные "Химки".
Хомуха: после победы над "Локомотивом" "Спартак" может ввязаться в борьбу за призовую тройку РПЛ
Бывший главный тренер юношеских сборных России Дмитрий Хомуха прокомментировал победу "Спартака" над "Локомотивом" в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"