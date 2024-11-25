"С какой из команд хотел бы сыграть? Здесь можно перечислить все топовые сборные. В данный момент, особенно, с Аргентиной. Конечно, из-за Месси в первую очередь. И, во-вторых, на чемпионате мира 2022 года я поддерживал Аргентину, мне нравится стиль их игры. Плюс там много футболистов, которые мне симпатичны. Болею за них", - поделился Черников.
Сборная Аргентины является действующим чемпионом Мира. В квалификации ЧМ-2026 аргентинцы занимают 1-е место в южноамериканской отборочной группе с 25-ю очками в 12-ти матчах. Отрыв от занимающей 2-е место сборной Уругвая составляет 5 очков.
На счету полузащитника "Краснодара" Александра Черникова 2 матча в составе сборной России. Черников дебютировал за национальную команду в товарищеском матче со сборной Кубы (8:0) в ноябре прошлого года. В товарищеском матче с Брунеем (11:0) 15-го ноября 2024-го года Черников вышел на поле с капитанской повязкой, отыграл 90 минут и оформил 1+1 по системе гол+пас.
Источник: "РБ Спорт"
Полузащитник сборной России Черников: болею за Аргентину, было бы интересно сыграть против Месси
Хавбек сборной России Александр Черников рассказал, против какой сборной хотел бы провести матч.
Фото: официальный сайт РФС