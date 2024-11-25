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Форвард "Спартака" Маркиньос: для меня РПЛ входит в топ-6 лучших лиг Европы. Мне нравится здесь играть

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Нападающий "Спартака" Маркиньос оценил уровень чемпионата России.
Фото: Telegram-канал "Спартака"
"Для меня РПЛ входит в топ-6 лучших лиг Европы. Это прекрасная, сильная лига с хорошими легионерами и российскими футболистами. Мне нравится здесь играть", - цитирует Маркиньоса "РБ Спорт".

Бразилец Маркиньос перебрался в московский "Спартак" из венгерского "Ференцвароша" в летнее трансферное окно. За переход 25-летнего вингера красно-белые, по данным СМИ, заплатили 5 миллионов евро. В матче 16-го тура РПЛ, где "Спартак" разгромно победил "Локомотив" (5:2), Маркиньос записал на свой счет 2 голевые передачи.

Всего в активе бразильца 4 голевые передачи в 18-ти матчах за "Спартак" в РПЛ и Кубке России. Контракт Маркиньоса с красно-белыми рассчитан до лета 2027-го года.

Спартак
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