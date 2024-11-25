"Действительно ли "Зенит" вел переговоры с Барко? Ни сном ни духом, - приводит слова Медведева "ВсеПроСпорт".
Ранее атакующий полузащитник московского "Спартака" Эсекиэль Барко рассказал, что летом мог перейти в петербургский "Зенит".
Напомним, хавбек пополнил состав красно-белых в минувшее летнее трансферное окно. За столичную команду аргентинец провел 19 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.
Медведев - о словах хавбека "Спартака" Барко, что он мог перейти в "Зенит": ни сном ни духом
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев опроверг переговоры этим летом с полузащитником Эсекиэлем Барко.
Фото: ФК "Спартак"