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Медведев - о словах хавбека "Спартака" Барко, что он мог перейти в "Зенит": ни сном ни духом

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев опроверг переговоры этим летом с полузащитником Эсекиэлем Барко.
Фото: ФК "Спартак"
"Действительно ли "Зенит" вел переговоры с Барко? Ни сном ни духом, - приводит слова Медведева "ВсеПроСпорт".

Ранее атакующий полузащитник московского "Спартака" Эсекиэль Барко рассказал, что летом мог перейти в петербургский "Зенит".

Напомним, хавбек пополнил состав красно-белых в минувшее летнее трансферное окно. За столичную команду аргентинец провел 19 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.

Зенит
Спартак
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