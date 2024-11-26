- Как выступать Соболеву в такой ситуации? Не сдаваться и двигаться вперёд! - цитирует футболиста подмосковных "Химок" "РБ Спорт".
Напомним, 27-летний форвард Александр Соболев перебрался в "Зенит" летом 2024 года из столичного "Спартака". Сумма трансфера, по данным СМИ, составила порядка 10 миллионов евро.
Нападающий в этом сезоне провел в РПЛ 10 матчей, однако не смог забить или ассистировать партнерам. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до 2027 года.
Отметим, что Джикия и Соболев вместе выступали за "Спартак" на протяжении четырех лет. В 2022 году футболисты помогли красно-белым выиграть Кубок России.
Джикия: Соболеву нужно не сдаваться и двигаться вперед
Российский защитник Георгий Джикия дал совет своему бывшему партнеру по "Спартаку" Александру Соболеву, который в нынешнем сезоне РПЛ не забил ни одного гола.
Фото: ФК "Зенит"