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Джикия: Соболеву нужно не сдаваться и двигаться вперед

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Российский защитник Георгий Джикия дал совет своему бывшему партнеру по "Спартаку" Александру Соболеву, который в нынешнем сезоне РПЛ не забил ни одного гола.
Фото: ФК "Зенит"
- Как выступать Соболеву в такой ситуации? Не сдаваться и двигаться вперёд! - цитирует футболиста подмосковных "Химок" "РБ Спорт".

Напомним, 27-летний форвард Александр Соболев перебрался в "Зенит" летом 2024 года из столичного "Спартака". Сумма трансфера, по данным СМИ, составила порядка 10 миллионов евро.

Нападающий в этом сезоне провел в РПЛ 10 матчей, однако не смог забить или ассистировать партнерам. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до 2027 года.

Отметим, что Джикия и Соболев вместе выступали за "Спартак" на протяжении четырех лет. В 2022 году футболисты помогли красно-белым выиграть Кубок России.

Александр Соболев
Георгий Джикия
Зенит
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