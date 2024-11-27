"Разговоры о сокращении легионеров в российском футболе идут давно. Возможно надо будет в дальнейшем сделать зарплату иностранным футболистам в рублях. Наверное, в ближайшее время стоит подумать об этом. Ну и надо понимать, что в бюджете денег на футбол нет", - приводит слова Журовой "РБ Спорт".
В среду, 27 ноября на бирже курс доллара превзошёл 114 рублей, а курс евро - 120 рублей. Подобный рост курса иностранной валюты был зафиксирован впервые с марта 2022 года.
В заявке команд Российской Премьер-Лиги на сезон может быть включено не больше 13 футболистов, которые считаются легионерами, т.е. не имеют права выступать за сборную России или сборные стран, входящих в Евразийский экономический союз. При этом на поле не может одновремнно выходить больше 8 легионеров.
Журова: в бюджете денег на футбол нет. Возможно надо сделать зарплату легионерам в рублях
Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова высказалась об идеи перевода зарплаты иностранным футболистам в рубли.
Фото: ФК "Зенит"