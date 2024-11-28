"Все привыкли хвалить и отмечать Барко и Угальде, а об игре Мартинса молчат. Потому что он куплен не новыми владельцами, блогеры каждое трансферное окно его продают. Он один из лучших футболистов "Спартака" в атаке на данный момент, при этом самый стабильный. Ему не требовалось полгода на акклиматизацию, Мартинс играет при любом тренере", – приводит слова Салиховой Metaratings.
Кристофер Мартинс является игроком московского "Спартака" с июня 2022 года, когда красно-белые выкупили его у швейцарского "Янг Бойз" за 7 млн евро. Действующее соглашение между игроком сборной Люксембурга и московским клубом рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 4 млн евро.
В текущем сезоне полузащитник в общей сложности принял участие в 18 официальных матчах, в которых забил соперникам 3 гола, отдал партнёрам по командам 4 голевые передачи и получил 4 желтые карточки.
Зарема Салихова: об игре Мартинса молчат, потому что он куплен не новыми владельцами "Спартака"
Зарема Салихова, жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделилась своим мнением об игре полузащитника москвичей Кристофера Мартинса.
Фото: ФК "Спартак"