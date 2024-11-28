- Могу ли пообещать болельщикам, что останемся в РПЛ? Да, 100%. Проблем быть не должно. До этого команда дважды сохранила прописку в РПЛ. Ничего страшного, с нашей игрой мы выберемся, - цитирует Маркова "Матч ТВ".
Марков выступает за "Факел" с 2022 года. Всего на его счету 60 матчей за воронежскую команду, в которых 30-летний форвард 15 раз поразил ворота соперников и сделал четыре голевые передачи. В нынешнем сезоне форвард забил четыре мяча и сделал один ассист на партнера в 14-ти матчах РПЛ.
"Факел" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 13 баллов. В следующем туре воронежцы в гостях сыграют с махачкалинским "Динамо", матч пройдет 1 декабря.
Нападающий "Факела" Марков пообещал болельщикам, что клуб не вылетит из РПЛ
Форвард "Факела" Евгений Марков уверен, что воронежский клуб останется в РПЛ по итогам сезоне.
Фото: ФК "Факел"