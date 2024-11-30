"В своё время я говорил Акинфееву: "Игорь, милый, уезжай ты в Европу играть!". С его игрой он мог бы выступать в любой команде. Остаться в ЦСКА — это его выбор, но мне жаль, что он не сумел получить звание европейского классного вратаря. Акинфеев так и остался просто хорошим вратарём, но лучшим в России", — приводит слова Кавазашвили Legalbet.
Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА и в течение всей своей карьеры выступает в составе "армейского клуба". На счету голкипера в составе красно-синих в общей сложности 783 появления на поле в официальных матчах, в которых он оформил 325 "сухарей" и всего пропустил 708 голов. Вместе с командой Акинфеев стал шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.
Кроме того, вратарь в составе сборной России принял участие в 111 матчах (отыграл "на ноль" 48 матчей, а пропустил всего 98 голов), был капитаном национальной команды (в 2016-2018 гг.), завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года и дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.
Кавазашвили: в своё время говорил Акинфееву: "Игорь, милый, уезжай ты в Европу играть!"
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о голкипере московского ЦСКА Игоре Акинфееве.
Фото: ПФК ЦСКА