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Кавазашвили: в своё время говорил Акинфееву: "Игорь, милый, уезжай ты в Европу играть!"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о голкипере московского ЦСКА Игоре Акинфееве.
Фото: ПФК ЦСКА
"В своё время я говорил Акинфееву: "Игорь, милый, уезжай ты в Европу играть!". С его игрой он мог бы выступать в любой команде. Остаться в ЦСКА — это его выбор, но мне жаль, что он не сумел получить звание европейского классного вратаря. Акинфеев так и остался просто хорошим вратарём, но лучшим в России", — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА и в течение всей своей карьеры выступает в составе "армейского клуба". На счету голкипера в составе красно-синих в общей сложности 783 появления на поле в официальных матчах, в которых он оформил 325 "сухарей" и всего пропустил 708 голов. Вместе с командой Акинфеев стал шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.

Кроме того, вратарь в составе сборной России принял участие в 111 матчах (отыграл "на ноль" 48 матчей, а пропустил всего 98 голов), был капитаном национальной команды (в 2016-2018 гг.), завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года и дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

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