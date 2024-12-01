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Экс-игрок "Крыльев Советов" Бобёр: всё идет к отставке Осинькина

Бывший футболист "Крыльев Советов" Антон Бобер считает, что наставник самарской команды Игорь Осинькин в скором времени покинет клуб.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- На протяжении нескольких месяцев все идет к отставке Осинькина. Поднялся приличный шум. Чем раньше появится понимание ситуации, тем лучше это будет для всех, - цитирует бывшего игрока самарской команды "РБ Спорт".

Осинькин возглавляет "Крылья Советов" с 2020 года. Специалист выводил свою команду в финал Кубка России в 2021 году.

В текущем сезоне "Крылья Советов" с 15 очками в копилке занимают 12-е место в таблице чемпионата России. Сегодня, 1 декабря, самарский клуб в гостях сыграет против лидера РПЛ "Зенита".

"Зенит" - "Крылья Советов": где смотреть трансляцию матча лидера РПЛ

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