Прудников назвал плюс "Краснодара" перед игрой со "Спартаком"

По мнению Прудникова, обе команды на данный момент показывают нестабильную игру, а плюс "быков" будет в домашней поддержке болельщиков.
- Игра у обеих команд сейчас нестабильная. Плюс для "Краснодара" в том, что он играет дома при поддержке своих болельщиков, но в любом случае я всегда очень надеюсь на успех, в победу "Спартак". Обе команды борются за высокие места, обоим нужны очки, - передает слова Прудникова "Матч ТВ".
Встреча между "Краснодаром" и "Спартаком" пройдет сегодня в рамках 17-го тура чемпионата России, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по столичному времени.
На данный момент "быки" с 38 очками в активе занимают второе место в РПЛ, отставая от лидера чемпионата "Зенита" на один балл. У московского "Спартака" в копилке 31 балл, красно-белые идут четвертыми в РПЛ.
"Краснодар" - "Спартак": где смотреть онлайн трансляцию матча 17-го тура РПЛ