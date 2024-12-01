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Прудников назвал плюс "Краснодара" перед игрой со "Спартаком"

Александр Прудников, в прошлом выступавший в составе "Спартака", высказался перед игрой 17-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с "Краснодаром".
Фото: Официальный сайт РПЛ
По мнению Прудникова, обе команды на данный момент показывают нестабильную игру, а плюс "быков" будет в домашней поддержке болельщиков.

- Игра у обеих команд сейчас нестабильная. Плюс для "Краснодара" в том, что он играет дома при поддержке своих болельщиков, но в любом случае я всегда очень надеюсь на успех, в победу "Спартак". Обе команды борются за высокие места, обоим нужны очки, - передает слова Прудникова "Матч ТВ".

Встреча между "Краснодаром" и "Спартаком" пройдет сегодня в рамках 17-го тура чемпионата России, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по столичному времени.

На данный момент "быки" с 38 очками в активе занимают второе место в РПЛ, отставая от лидера чемпионата "Зенита" на один балл. У московского "Спартака" в копилке 31 балл, красно-белые идут четвертыми в РПЛ.

"Краснодар" - "Спартак": где смотреть онлайн трансляцию матча 17-го тура РПЛ

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