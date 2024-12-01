Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
1 - 2 1 2
Химки2 тайм
Зенит
16:30
Крылья СоветовНе начат
Динамо Мх
19:00
ФакелНе начат
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Чайка
0 - 1 0 1
Урал2 тайм
Ротор
0 - 0 0 0
Шинник1 тайм
Сочи
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Торпедо
16:00
ТюменьНе начат
Родина
19:30
НефтехимикНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
16:30
Астон ВиллаНе начат
Тоттенхэм
16:30
ФулхэмНе начат
Манчестер Юнайтед
16:30
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
19:00
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ЖиронаНе начат
Реал Мадрид
18:15
ХетафеНе начат
Райо Вальекано
20:30
АтлетикНе начат
Реал Сосьедад
23:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
0 - 0 0 0
Дженоа1 тайм
Парма
17:00
ЛациоНе начат
Торино
17:00
НаполиНе начат
Фиорентина
20:00
ИнтерНе начат
Лечче
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
17:30
ХоффенхаймНе начат
Хайденхайм
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
17:00
ЛилльНе начат
Гавр
19:00
АнжеНе начат
Лион
19:00
НиццаНе начат
Тулуза
19:00
ОсерНе начат
Марсель
22:45
МонакоНе начат

Защитник "Рубина" Тесленко: есть цель попасть в сборную России - это престижно

Защитник "Рубина" Егор Тесленко заявил, что мечтает выступать за сборную России.
Фото: РПЛ
"Никогда не был настолько близок к сборной России, как в октябре. Не знаю, получится ли у меня в следующем году попасть в сборную. Это не я решаю, а тренер национальной команды. Конечно, есть цель попасть туда. Это престижно выступать за сборную России", - цитирует Тесленко "Чемпионат".

В текущем сезоне Егор Тесленко провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 20 матчей и отметился двумя забитыми мячами в матчах Российской Премьер-Лиги. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 900 тысяч евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В ноябре сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Брунея в Краснодаре и одержала победу со счетом 11:0 - эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Также команда Валерия Карпина одержала победу над Сирией в товарищеской встрече, которая прошла в Волгограде, со счетом 4:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится