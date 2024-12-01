"Никогда не был настолько близок к сборной России, как в октябре. Не знаю, получится ли у меня в следующем году попасть в сборную. Это не я решаю, а тренер национальной команды. Конечно, есть цель попасть туда. Это престижно выступать за сборную России", - цитирует Тесленко "Чемпионат".
В текущем сезоне Егор Тесленко провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 20 матчей и отметился двумя забитыми мячами в матчах Российской Премьер-Лиги. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 900 тысяч евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
В ноябре сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Брунея в Краснодаре и одержала победу со счетом 11:0 - эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Также команда Валерия Карпина одержала победу над Сирией в товарищеской встрече, которая прошла в Волгограде, со счетом 4:0.
Защитник "Рубина" Тесленко: есть цель попасть в сборную России - это престижно
Защитник "Рубина" Егор Тесленко заявил, что мечтает выступать за сборную России.
Фото: РПЛ