"Сергеев молодец, что пошел обратно в "Крылья Советов" за игровой практикой, а не остался просиживать штаны на скамейке запасных "Зенита". Конечно, немного странно менять Сергеева на Соболева, да еще и за за большие деньги, но Семаку виднее. Если ему нужен был Соболев, а Сергеев нет, то ничего с этим не поделаешь. Но это форварды примерно одного уровня", - заявил Канчельскис.
Санкт-петербургский "Зенит" принимал на своем поле "Крылья Советов" в рамках 17-го тура чемпионата России. Игра завершилась волевой победой самарского клуба. Дублем в составе "Крыльев" отметился Иван Сергеев. Летом он перебрался в "Крылья Советов" из "Зенита". Александр Соболев перешел в "Зенит", также, в летнее трансферное окно, из московского "Спартака".
После 17-ти матчей "Зенит" имеет в своем активе 39 очков. Подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу, опережая на 1 очко "Краснодар". "Быки" проведут свой матч 17-го тура 1-го декабря против "Спартака".
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис: Сергеев молодец, что не остался просиживать штаны на скамейке "Зенита", они с Соболевым одного уровня
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис сравнил форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева с нападающим "Зенита" Александром Соболевым.
Фото: ПФК "Крылья Советов"