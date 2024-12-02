- Никакой эйфории. Да, выиграли, но впереди еще много работы. В первом тайме у нас были хорошие моменты, которые не реализовали. Любимая статистика, но на табло как есть, так есть. Никаких громких слов. Все молодцы, но впереди очень сложная игра с "Динамо".
Вчера, 1 декабря, прошел матч 17-го тура РПЛ, в котором московский "Локомотив" проиграл на своем поле "Химкам" со счетом 1:3. В прошлом туре подмосковная команда набрала очки дома в игре против другого лидера чемпионата России - "Краснодара" (2:2).
На данный момент красно-черные набрали 16 очков и занимают 13-ю строчку в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. От зоны прямого вылета "Химки" отделяют семь баллов. В рамках 18-го тура химчане сыграют в гостях против столичного "Динамо".
Источник: "Чемпионат"
Джикия - о победе над "Локомотивом": никакой эйфории, впереди еще много работы
Защитник "Химок" Георгий Джикия заявил, что у команды нет эйфории после победы над "Локомотивом" в матче 17-го тура РПЛ (3:1).
Фото: ФК "Химки"