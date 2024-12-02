Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ахмат
19:00
ДинамоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рома
22:45
АталантаНе начат

Джикия - о победе над "Локомотивом": никакой эйфории, впереди еще много работы

Защитник "Химок" Георгий Джикия заявил, что у команды нет эйфории после победы над "Локомотивом" в матче 17-го тура РПЛ (3:1).
Фото: ФК "Химки"
- Никакой эйфории. Да, выиграли, но впереди еще много работы. В первом тайме у нас были хорошие моменты, которые не реализовали. Любимая статистика, но на табло как есть, так есть. Никаких громких слов. Все молодцы, но впереди очень сложная игра с "Динамо".

Вчера, 1 декабря, прошел матч 17-го тура РПЛ, в котором московский "Локомотив" проиграл на своем поле "Химкам" со счетом 1:3. В прошлом туре подмосковная команда набрала очки дома в игре против другого лидера чемпионата России - "Краснодара" (2:2).

На данный момент красно-черные набрали 16 очков и занимают 13-ю строчку в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. От зоны прямого вылета "Химки" отделяют семь баллов. В рамках 18-го тура химчане сыграют в гостях против столичного "Динамо".

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится