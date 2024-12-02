"Не могу сказать, что у "Краснодара" кризис. Есть определенная усталость, напряжение. Возможно, перегорели немного вчера. Не хватает им командного опыта. В прошлом сезоне так же было. Как доходит до решающих матчей — они сдуваются. "Краснодар" вчера со "Спартаком" выглядел блекло", - приводит слова Наумова "Спорт День за Днем".
1 декабря в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 футбольный "Краснодар" на своём поле встречался с московским "Спартаком" и потерпел поражение со счётом 0:3. После этого поражения у "быков" в активе осталось 38 очков, и команда продолжила занимать второе место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Зенита" на данный момент составляет одно очко.
В следующем туре подопечные Мурада Мусаева 8 декабря на своем поле сыграют с московским "Локомотивом". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Наумов: как доходит до решающих матчей — "Краснодар" сдувается
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о выступлении футбольного клуба "Краснодар" в последних матчах.
Фото: ФК "Краснодар"