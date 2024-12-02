"По поводу коррупции в судействе: боролись с этим как могли. Этого было совсем немного, потому что на собрании РПЛ все клубы в своё время договорились, что никто этим не будет заниматься. Могли быть какие-то случаи, но это были точечные моменты. Это точно не было всеобъемлющим явлением, как сейчас", - приводит слова Федорищева "Советский спорт".
На прошлой неделе губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в судейском корпусе российского футбола существует коррупционная система, в которой, по его данным, задействовано, около 10 команд Российской Премьер-Лиги, а их годовые траты на взятки в общей сложности составляют 500 миллионов рублей.
Более того, некие преступники два месяца назад требовали от самарских "Крыльев Советов" возврата долга в размере 36 миллионов рублей, которые клуб задолжал за услуги судейскому корпусу.
Червиченко: в начале нулевых коррупция в судействе не была всеобъемлющим явлением, как сейчас
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался насчёт коррупции в судейском корпусе российского футбола в начале нулевых.
Фото: ФК "Ростов"