"В какой-то момент не получилось найти партнера, а нашли кредитора в лице "РТ-Капитал". Этому кредитору клуб ("Крылья Советов", - ред.) до сих пор должен 1 миллиард рублей. Вместо того, чтобы из субсидий, которые мы даем как правительство Самарской области на развитие клуба, гасить задолженность ... Деньги шли определенным способом, который я считаю квазикоррупционным, на предпринимательскую деятельность каких-то предпринимателей из Москвы", - приводит слова Федорищева "РИА Новости".
Профессиональный футбольный клуб из Самары "Крылья Советов" был основан 3 мая 1942 года, а в сезоне-2024/25 принимает участие в Российской Премьер-Лиге. После 17-го тура подопечные Игоря Осинькина, набрав 18 очков, занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Контрольный пакет акций акционерного общества "Крылья Советов" в настоящее время принадлежит Самарской области. Наивысшим достижением самарцев на данный момент является третье место в чемпионате России сезона-2003 и два выхода в финал Кубка России в сезонах-2003/04 и 2020/21.
Губернатор Федорищев: "Крылья Советов" до сих пор должны кредитору 1 млрд рублей
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что самарские "Крылья Советов" должны кредитору 1 млрд рублей.
Фото: ФК "Крылья Советов"