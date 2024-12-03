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"Кто раскачивает лодку?" Точилин не верит в отставку Лички из "Динамо"

Бывший главный тренер футбольного клуба "Сочи" Александр Точилин поделился своим мнением выступлении московского "Спартака" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Не знаю, откуда идут разговоры и кто раскачивает лодку касаемо того, что Личку могут убрать. Команда в гонке за высокие места. Руководители ещё перед сезоном говорили, что на сегодняшний момент для них положительным результатом станет попадание в топ-3. В руководстве "Динамо" прекрасно понимают, что в плане бюджета и ряда других факторов клуб не может конкурировать с "Зенитом". Нет такого, что если Марцел не выиграет чемпионат, значит, его уберут", - приводит слова Точилина "Советский спорт".

Марцел Личка занимает пост главного тренера московского "Динамо" с июня 2023 года. В прошлом сезоне команда под руководством чешского специалиста завоевала бронзовые медали чемпионата России. В текущем сезоне бело-голубые за 17 туров Российской Премьер-Лиги набрали 32 очка, которые в настоящее время позволяют москвичам занимать пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

В 18-м туре, который окажется последним перед уходом на зимний перерыв, "Динамо" 8 декабря на своем поле встретится с подмосковными "Химками". Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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