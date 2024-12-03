"Гол Лещука – камбэк Зареме Салиховой, предложившей в числе других аттракционов "Динамолэнда" и такой: "Забей Лещуку с закрытыми глазами". Теперь она может расширить свою линейку за счет аттракциона "Держите его семеро!", в котором Салихова защищает ворота, а ее ассистенты пытаются помешать Игорю их поразить", - приводит слова Воробьева "РБ Спорт".
Вратарь московского "Динамо" 2 декабря в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на шестой компенсированной минуте после подачи углового забил гол, который позволил бело-голубым сравнять счёт и уйти от поражения. Итоговый счёт матча стал 1:1, благодаря чему "Динамо" набрало 32 очка и сохранило за собой пятое место в турнирной таблице.
Гол Лещука стал вторым в истории чемпионата России голом, который был забит вратрём. Первый такой случай произошёл в 2001 году.
Анатолий Воробьев: гол Лещука – это камбэк Зареме Салиховой на идею "Динамолэнда"
Бывший генеральный директор московского "Динамо" Анатолий Воробьев высказался о голе вратаря бело-голубых Игоря Лещука с учетом критики клуба со стороны Заремы Салиховой.
Фото: ФК "Динамо" Москва