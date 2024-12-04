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Стал известен состав групп Зимнего Кубка РПЛ

Определился состав групп Зимнего Кубка Российской Премьер-лиги.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Турнир пройдет зимой следующего года в ОАЭ и начнется 30 января. Каждый клуб сыграет с каждой командой в своей группе, после чего состоятся матчи за 5-е и 3-е места. 11 февраля состоится финал, в котором сыграют победители групп.

Группа А: "Спартак", "Динамо" Москва, "Краснодар".

Группа Б: "Зенит", ЦСКА, "Ростов".

Отметим, что на прошлых двух зимних Кубках РПЛ победу одержал московский "Спартак".

На данный момент лидером РПЛ является "Зенит", у которого в активе 39 баллов после 17-ти туров. В тройку также входят "Краснодар" и "Спартак", набравшие 38 и 34 балла соответственно. Перед зимней паузой клубы РПЛ проведут еще по одному матчу.

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