Турнир пройдет зимой следующего года в ОАЭ и начнется 30 января. Каждый клуб сыграет с каждой командой в своей группе, после чего состоятся матчи за 5-е и 3-е места. 11 февраля состоится финал, в котором сыграют победители групп.
Группа А: "Спартак", "Динамо" Москва, "Краснодар".
Группа Б: "Зенит", ЦСКА, "Ростов".
Отметим, что на прошлых двух зимних Кубках РПЛ победу одержал московский "Спартак".
На данный момент лидером РПЛ является "Зенит", у которого в активе 39 баллов после 17-ти туров. В тройку также входят "Краснодар" и "Спартак", набравшие 38 и 34 балла соответственно. Перед зимней паузой клубы РПЛ проведут еще по одному матчу.
Стал известен состав групп Зимнего Кубка РПЛ
Определился состав групп Зимнего Кубка Российской Премьер-лиги.
Фото: Официальный сайт РПЛ