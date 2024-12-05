- У меня не было сомнений, что он подпишет контракт с командой РПЛ. У него же была личная задача остаться в Премьер-Лиге, чтобы побить рекорд Лоськова. На него в любом случае был бы большой спрос, - цитирует бывшего игрока "Краснодара" "Чемпионат".
Дзюба пополнил состав тольяттинской команды в сентябре этого года, заключив контракт до конца сезона. 36-летний форвард провел за "Акрон" в РПЛ десять матчей, дважды поразил ворота соперников и сделал три голевые передачи.
Клуб из Тольятти после 17-ти туров с 19 баллами располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата.
Мартынович: у Дзюбы была личная задача остаться в РПЛ, чтобы побить рекорд Лоськова
Белорусский футболист Александр Мартынович высказался о форварде "Акрона" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"