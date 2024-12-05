"Мы специалисты по топам". Садыгов считает, что "Химки" могут обыграть "Динамо"

- Мы специалисты по топам. Отняли у всех очки, как надо - "Краснодар", "Зенит", дважды "Локомотив". "Динамо" как раз подходящий соперник для того, чтобы продолжить серию, - передает слова Садыгова "Матч ТВ".
Встреча 17-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Химками" прошла 1 декабря на "РЖД Арене" и завершилась победой подмосковной команды со счетом 3:1. На данный момент в активе "Химок" 16 очков, клуб занимает 13-е место в турнирной таблице.
Матч между "Химками" и "Динамо" пройдет на поле бело-голубых 8 декабря, начало игры 18-го тура РПЛ запланировано на 14:00 мск.