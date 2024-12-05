"У нас давно известно, что мужчины сексистски относятся к женщинам. Это известно всем, абсолютно всем! В европейских странах это давно изжили, пережили и перебороли. В России это сохраняется, но у нас и нет такой посещаемости женских матчей", - заявила Смородская.
Ранее голкипер "Динамо" Андрей Лунев в интервью позволил себе шутку в адрес женщин, которые занимаются футболом. Вратарь заявил, что женщины не должны получать в футболе зарплаты, сопоставимые с мужскими, потому что должны заниматься домашним очагом.
Победителем женской Суперлиги в 2024-м году стал санкт-петербургский "Зенит". Сине-бело-голубые набрали 68 очков, одержав 22 победы и 2 раза сыграв вничью в 24-х матчах турнира. Второе место в итоговой таблице занял московский ЦСКА с 64-мя очками. Тройку лидеров замкнул московский "Спартак", у которого 50 очков.
Источник: Sport24
Смородская: в России мужчины сексистски относятся к женщинам. В Европе это давно изжили и перебороли
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о предвзятом отношении к женщинам в России.
Фото: официальный сайт РПЛ