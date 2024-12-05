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Эдуард Сперцян может перейти из "Краснодара" в "ПСЖ" за 20 миллионов евро

Французский "ПСЖ" заинтересован в подписании атакующего полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает "РБ Спорт", в услугах футболиста заинтересован французский "ПСЖ". По данным источника, парижане готовы потратить на приобретение 24-летнего футболиста около 20-ти миллионов евро.

Сообщается, что "Краснодар" рассчитывает сохранить Сперцяна в команде как минимум до лета следующего года. В текущем сезоне Сперцян принял участие во всех 17-ти матчах "Краснодара" в РПЛ и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт армянского полузащитника с "горожанами" истекает летом 2026-го года.

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