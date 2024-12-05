"Ростов" вышел из кризиса, потому что Карпин — сильный тренер. Пять побед подряд — хороший результат на отрезке. Не думаю, что уход Карпина из "Ростова" пошел бы на пользу команде", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
После 17-ти сыгранных туров "Ростов" располагается на 7-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 23 набранных очка. В 18-м туре чемпионата России команда Валерия Карпина сыграет на своем поле с самарскими "Крыльями Советов", которые занимают 10-е место с 18-ю очками в своем активе.
Южане одержали победу над московским "Спартаком" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с общим счетом 3:1. В полуфинале верхней сетки команда сыграет с петербургским "Зенитом".
Смородская: "Ростов" вышел из кризиса, потому что Карпин - сильный тренер
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об игре "Ростова".
Фото: "Чемпионат"