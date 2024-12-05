"Естественно, они не успевают за мужским футболом. Это видно невооруженным взглядом. Если они — судьи из женского футбола, значит только его и должны судить. Им позволительно быть резервным судьей в мужском футболе, но никак не главным. Может, настанет то время, когда женщины будут настолько физически готовы, что будут успевать за мужскими скоростями. А сейчас такого нет", — приводит слова Быстрова Sport24.
Владимир Быстров занимался профессиональным футболом в 2002-2018 гг. В процессе своей карьеры он выступал в составе таких клубов, как петербургский "Зенит", московский "Спартак", махачкалинский "Анжи", "Краснодар", ленинградский "Тосно". Среди достижений полузащитника звания двухкратного чемпионата России, пятикратного обладателя серебряных медалей, двукратного обладателя бронзовых медалей, двухкратного обладателя Кубка России.
В России женщина была назначена главным арбитром на матч Футбольной национальной лиги, который прошёл 17 апреля 2021 года между командами "Чертаново" и "СКА-Хабаровск". Также имелись прецеденты обслуживания женщинами матчей ранних стадий Кубка России. В матчах Российской Премьер-Лиги женщины пока что получали назначения только в качестве видеоассистентов и резервных судей.
Быстров: женщинам никак не позволительно быть главным судьей в мужском футболе
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров поделился своим мнением о работе женщинами судьями на матчах в мужском футболе.
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