"Если есть такое предложение, конечно, нужно ехать! Однозначно! Без разговоров. В "ПСЖ" ты же едешь, а не непонятно куда. Вот что я говорил про Сафонова, всё на 100% сбывается. Верю ли я в трансфер Сперцяна в "ПСЖ"? Ну, допускаю, конечно, а почему нет! Учитывая, что, во-первых, Сперцян — армянин", — приводит слова Мостового "ВсеПроСпорт".
Ранее СМИ стало известно о том, что французский "ПСЖ" готов заплатить 20 млн евро за переход полузащитника футбольного клуба "Краснодар" и сборной Армении Эдуарда Сперцяна, который в текущем сезоне за 24 матча 6 раз поразил ворота соперников и 3 раза отметился результативными передачами. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 20 млн евро.
Напомним, летом 2024 года "Краснодар" продал парижанам вратаря сборной России Матвея Сафонова за 20 млн евро.
Мостовой: учитывая, что Сперцян — армянин, допускаю его трансфер в "ПСЖ"
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о готовности французского "ПСЖ" купить полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"