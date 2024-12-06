"Я думаю, что всё это нужно кому-то выше, чем губернатор Самарской области. Он просто рупор, который должен раскачать ситуацию. Кому-то не нравятся большие капиталовложения в российский спорт на профессиональном уровне. Видимо, хотят каким-то образом урезать. Но он (профессиональный спорт - прим. ред.) тогда закроется через год. Если это будет желание высшего руководства, то не считаю это невозможным. Значит, не будет", — приводит слова Созина Legalbet.
26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, принимая участие в заседании Госсовета, выступил с заявлением о существовании в судейском корпусе российского футбола коррупционной системы. По его словам, порядка десяти команд Российской Премьер-Лиги задействовано в этой системе, а оборот денежных средств для финансирования взяток судьям составляет около 500 миллионов рублей в год.
Более того, от самарского профессионального футбольного клуба "Крылья Советов" некие преступники требовали возврата долга размером 36 миллионов рублей, который возник из-за неоплаты услуг судейскому корпусу. С имеющимися материалами Вячеслав Федорищев обратился в прокуратуру.
Созин: губернатор Самарской области - просто рупор. Кому-то выше хочется урезать финансирование спорта в России
Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился своим мнением о заявлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева