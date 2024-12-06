"Такая новость меня не шокировала. Нам должны 20 миллионов за Влашича, а англичане не заплатили, плевать хотели. Если у нас деньги заморозили, значит, и другие будут хулиганить. Пока не закончим безобразие с Украиной, ничего не сделаем тут. Мы качаем туда нефть, газ. Так бы посадить их на голодный паёк, вот бы они запели тогда! Но не можем, такая политика. Жаль, конечно", - приводит слова Пономарева "Советский спорт".
6 декабря стало известно о том, что ФИФА ввела в отношении московского ЦСКА запрет на регистрацию новых футболистов в течение трёх ближайших трансферных окон (т.е. до лета 2026 года). Причиной подобного решения стала неоплата "армейцами" транша нидерландскому "Херенвену" за оформленный летом 2020 года трансфер форварда Чидеры Эджуке в размере 3,1 млн евро.
В то же время в московском ЦСКА заявляют о том, что перед ними имеет непогашенную задолженность в размере 20 млн евро английский "Вест Хэм", который в августе 2021 года приобрел у "армейцев" хорватского полузащитника Николу Влашича.
Пономарев в ответ на трансферный бан ЦСКА предложил перестать качать в Европу нефть и газ
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев поделился своим мнением о трансферном запрете со стороны ФИФА в отношении московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА