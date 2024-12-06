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Экс-защитник ЦСКА и "Зенита" Фернандес: я не заканчивал карьеру и пока не собираюсь это делать

Бывший футболист ЦСКА и "Зенита" Марио Фернандес заявил, что не собирается на данный момент завершать карьеру игрока.
Фото: ФК "Зенит"
- Я не заканчивал карьеру и пока не собираюсь это делать. Продолжаю тренироваться, чтобы играть снова, и жду открытия трансферного окна в надежде на хорошее предложение. Если такое поступит и оно будет во благо мне и моей семье, я, конечно же, его рассмотрю. На всё воля божья. Воля Господа в нашей жизни превыше всего, - цитирует бразильца "Чемпионат".

Напомним, Фернандес с 2012 по 2022 год выступал за столичный ЦСКА и провел за клуб в общей сложности 329 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 47 голевых передач.

С июля 2023 года футболист был игроком петербургского "Зенита". За клуб с берегов Невы защитник провел 18 матчей, но не смог забить или ассистировать партнерам. Летом 2024 года контракт с бразильцем был расторгнут и Фернандес находится без клуба.

34-летний Фернандес имеет в своем активе 33 матча за сборную России и пять забитых голов.

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