Экс-защитник ЦСКА и "Зенита" Фернандес: я не заканчивал карьеру и пока не собираюсь это делать

- Я не заканчивал карьеру и пока не собираюсь это делать. Продолжаю тренироваться, чтобы играть снова, и жду открытия трансферного окна в надежде на хорошее предложение. Если такое поступит и оно будет во благо мне и моей семье, я, конечно же, его рассмотрю. На всё воля божья. Воля Господа в нашей жизни превыше всего, - цитирует бразильца "Чемпионат".
Напомним, Фернандес с 2012 по 2022 год выступал за столичный ЦСКА и провел за клуб в общей сложности 329 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 47 голевых передач.
С июля 2023 года футболист был игроком петербургского "Зенита". За клуб с берегов Невы защитник провел 18 матчей, но не смог забить или ассистировать партнерам. Летом 2024 года контракт с бразильцем был расторгнут и Фернандес находится без клуба.
34-летний Фернандес имеет в своем активе 33 матча за сборную России и пять забитых голов.