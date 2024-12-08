"У Батракова высокий игровой интеллект. Он быстро принимает решения в финальной трети поля, хорошо доставляет мяч до партнеров. Алексей показывает зрелый футбол, несмотря на возраст. Думаю, Батраков — главное открытие этого сезона РПЛ", - цитирует Бышовца "РБ Спорт".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года. Сообщалось, что соглашение с игроком будет пролонгировано во время зимних сборов.
После 17-ти сыгранных туров "Локомотив" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 34-мя набранными очками.
Бышовец: Батраков - главное открытие этого сезона РПЛ, у него высокий игровой интеллект
Российский тренер Анатолий Бышовец высказался об игре полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"