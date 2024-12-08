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Бителло - о возможном уходе из "Динамо": будем смотреть

Полузащитник "Динамо" Бителло не исключил вероятность ухода из клуба в ближайшее время.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Я не обращаю внимание на то, что говорят в прессе. Я нахожусь здесь и играю, сконцентрирован на работе. У меня есть контракт. Допускаю ли уход? Будем смотреть", - цитирует Бителло "Матч ТВ".

Бразилец Бителло выступает в составе "Динамо" с осени прошлого года. Бело-голубые заплатили "Гремио" за его трансфер 10 миллионов евро. Ранее в СМИ появилась информация, что Бителло рассчитывает сменить клуб в ближайшее время. В частности, сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны бразильского "Ботафого".

В текущем сезоне на счету Бителло 15 матчей в составе "Динамо" в РПЛ. В них бразилец оформил 1+9 по системе гол+пас. Контракт Бителло с "Динамо" действует до лета 2028-го года.

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