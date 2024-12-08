"Я не обращаю внимание на то, что говорят в прессе. Я нахожусь здесь и играю, сконцентрирован на работе. У меня есть контракт. Допускаю ли уход? Будем смотреть", - цитирует Бителло "Матч ТВ".
Бразилец Бителло выступает в составе "Динамо" с осени прошлого года. Бело-голубые заплатили "Гремио" за его трансфер 10 миллионов евро. Ранее в СМИ появилась информация, что Бителло рассчитывает сменить клуб в ближайшее время. В частности, сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны бразильского "Ботафого".
В текущем сезоне на счету Бителло 15 матчей в составе "Динамо" в РПЛ. В них бразилец оформил 1+9 по системе гол+пас. Контракт Бителло с "Динамо" действует до лета 2028-го года.
Бителло - о возможном уходе из "Динамо": будем смотреть
Полузащитник "Динамо" Бителло не исключил вероятность ухода из клуба в ближайшее время.
Фото: официальный сайт "Динамо"