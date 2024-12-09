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Колосков: "Зенит" сохранил лицо, но оно поблекло. Был хорош "Ростов", остальные команды и вспомнить нечем

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итоги первой части сезона РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Заслуга "Зенита" в том, что он сохранил своё лицо. Но оно в последнее время поблекло. За три-четыре тура до перерыва был очень хорош "Ростов". А остальные команды и вспомнить нечем. Выдают заурядные игры и всё", - поделился Колосков.

Санкт-петербургский "Зенит" завершил первую часть чемпионата России на 2-м месте в турнирной таблице с 39-ю очками в 18-ти матчах. Столько же очков у возглавляющего турнирную таблицу "Краснодара", который опережает сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

"Ростов" одержал 4 победы и 1 раз сыграл вничью в 5-ти последних матчах осенней части чемпионата. Подопечные Валерия Карпина с 26-ю очками расположились на 7-й строчке в таблице.

Источник: Metaratings

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