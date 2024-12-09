"Зениту" всегда нужны игроки. Даже хотя бы с той целью, чтобы ослабить конкурента. Так что в такое развитие событий верю. У питерцев денег много. Они предложат такие условия, от которых Батракову будет сложно отказаться. Я бы не советовал Алексею переходить в "Зенит". Зачем? Опять же – сколько примеров, когда люди переходили в питерский клуб и оказывались в запасе: Бакаев, Полоз, Новосельцев, Набиуллин…", - приводит слова Наумова "Евро-Футбол.Ру".
Алексей Батраков является воспитанником академии московского футбольного клуба "Локомотив". Первый матч на профессиональном уровне полузащитник провел 31 марта 2024 года. В текущем сезоне 19-летний футболист в общей сложности 23 раза появлялся на поле в официальных матчах, в которых 11 раз поразил ворота соперников, 8 раз отметился голевой передачей на партнеров и получил 7 желтых карточек.
Действующее соглашение между игроком и футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость атакующего полузащитника в 5 млн евро.
Наумов: "Зенит" предложит такие условия, от которых Батракову будет сложно отказаться
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался о возможном предложении "Зенита" "железнодорожникам" о приобретении полузащитника Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"