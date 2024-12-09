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Экс-вратарь "Спартака" заявил о черной полосе петербургского "Зенита"

Голкипер самарских "Крыльев Советов" Сергей Песьяков прокомментировал неудачное выступление петербургского "Зенита" в последних матчах текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"О чем говорит второе поражение "Зенита" подряд? Мне – ни о чем. Ребята в раздевалке рассказали, что в их матче было 18 ударов. Наверное, можно говорить о каком-то невезении, о черной полосе. 18 ударов по воротам, Васютин – лучший игрок матча, вероятно, это невезение. У "Акрона" два удара в створ – два гола. Это все, что я знаю об этом матче", - приводит слова Песьякова "РБ Спорт".

Петербургский "Зенит" в последних двух матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 перед зимней паузой потерпел два поражения. В 17-м туре РПЛ сине-бело-голубые проиграли самарским "Крыльям Советов" (2:3), а в 18-м туре РПЛ - тольяттинскому "Акрону" (1:2).

В связи с этим у подопечных Сергея Семака в активе осталось 39 очков, и команда в турнирной таблице чемпионата России опустилась на второе место, пропустив вперед по дополнительным показателям футбольный клуб "Краснодар".

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