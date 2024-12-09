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Тренер сборной Молдавии назвал Рябчука лучшим левым защитником РПЛ

Главный тренер сборной Молдавии Сергей Клещенко ответил, является ли Олег Рябчук лучшим левым защитником в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Да, потому что он игрок сборной Молдавии. Субъективный ответ. Мой отец, болельщик "Зенита", смотрит его матчи. Там есть Дуглас Сантос. Но они с Олегом разные. Дуглас более креативный, а Олег выполняет объём и лучше по скоростным, силовым качествам", - приводит слова Клещенко Legalbet.

Олег Рябчук является игроком московского "Спартака" с августа 2023 года, когда красно-белые выкупили молдавского защитника у греческого "Олимпиакоса" за 6 млн евро. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 4 млн евро. В текущем сезоне Рябчук в составе "Спартака" в общей сложности принял участие в 21 официальном матче, в которых сделал 2 голевые передачи на партнеров по команде, а также получил 3 желтых и 1 прямую красную карточки.

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